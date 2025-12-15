A- A+

estimativas Selic no fim de 2026 passa de 12,25% para 12,13%, aponta Focus Na última semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% pela quarta vez seguida

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2026 caiu de 12,25% para 12,13%. Há um mês, estava em 12,25%. Considerando só as 49 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana subiu de 12,13% para 12,25%.

Na última semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% pela quarta vez seguida. A decisão veio em linha com a mediana do Focus para a Selic no fim de 2025, que permaneceu estável nesse nível por 24 semanas seguidas.

No comunicado, o colegiado afirmou que a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. Emendou que seguirá vigilante e disse que os "passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que, como usual, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado".

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 44ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 seguiu em 9,50%. Há um mês, estava em 10,00%.

