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Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic no fim de 2026 passa de 12,25% para 12,50%, aponta Focus Já a projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 58ª semana seguida

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2026 aumentou pela terceira leitura consecutiva, desta vez de 12,25% para 12,50%. Há um mês, era de 12,13%. Considerando só as 87 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida subiu de 12,25% para 12,50%.

Já a projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 58ª semana seguida. Considerando só as 85 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa subiu de 10,50% para 10,75%.

Essa é a primeira divulgação do Boletim Focus desde que o Comitê de Política Monetária (Copom) cortou a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 15% para 14,75% ao ano, na última quarta-feira, 18. Foi a primeira redução da taxa de juros em quase dois anos.

No comunicado da decisão, o colegiado afirmou que os próximos passos do processo de "calibração" da Selic poderão incorporar novas informações relacionadas à profundidade e à extensão do conflito no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo. Também reafirmou "serenidade e cautela na condução da política monetária".

No Focus desta segunda-feira, a mediana para a Selic no fim de 2028 permaneceu em 10,00% pela 9ª leitura seguida. Já a estimativa para 2029, seguiu em 9,50% pela 21ª semana consecutiva.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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