Seg, 21 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda21/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Inflação

Selic no fim de 2026 passa de 13,75% para 13,50%, aponta Focus

Na última quarta-feira, 16, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a taxa em mais 0,25 ponto porcentual, de 14,00% para 13,75% ao ano

Reportar Erro
Selic no fim de 2026 passa de 13,75% para 13,50%, aponta FocusSelic no fim de 2026 passa de 13,75% para 13,50%, aponta Focus - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 caiu de 13,75% para 13,50%, depois de seis semanas de estabilidade. Considerando só as 77 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano diminuiu de 13,56% para 13,50%. Os dados forma divulgados nesta segunda-feira, 21.

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 seguiu em 12,00% pela 14ª semana seguida. Levando em conta apenas as 76 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também continuou em 12,00%.

Na última quarta-feira, 16, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic em mais 0,25 ponto porcentual, de 14,00% para 13,75% ao ano. Foi o quinto corte consecutivo dos juros.

A Selic já caiu 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.

Leia também

• Ibovespa recua em dia de ajuste, de olho em exterior e eleição no Brasil

• Projeção de IPCA em 12 meses no 1º tri de 2028, horizonte relevante, segue em 3,2%, diz Copom

• Para 41%, economia do País vai melhorar nos próximos 6 meses, aponta pesquisa BTG/Nexus

"O cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", afirmou o colegiado no comunicado da reunião.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 continuou em 10,50% pela 12ª semana consecutiva, enquanto a estimativa para 2029 permaneceu em 10,00% pela 20ªsemana consecutiva.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter