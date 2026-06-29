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Boletim Focus Selic no fim de 2026 permanece em 14,00%, aponta Focus; para 2027, segue em 12% O Comitê de Política Monetária do BC promoveu cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros nas três primeiras reuniões de 2026, que levaram a Selic a 14,25% ao ano

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 seguiu em 14,00%. Há um mês, era de 13,25%. O mercado vem ajustando as expectativas para a extensão do ciclo de afrouxamento monetário conduzido pelo Banco Central, em meio ao aumento da incerteza associado à guerra no Oriente Médio.

Considerando só as 76 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também continuou em 14,00%.

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 permaneceu em 12,00%. Um mês atrás, era de 11,25% Levando em conta apenas as 73 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana subiu de 12,0% para 12,25%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC promoveu cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros nas três primeiras reuniões de 2026, que levaram a Selic a 14,25% ao ano.

No comunicado da reunião de junho, publicado no dia 17, voltou a enfatizar a incerteza do cenário e disse que, em decorrência da dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços, a magnitude total do atual ciclo de calibração da Selic será estabelecida "à luz de novas informações visando assegurar a convergência da inflação à meta".

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 aumentou de 10,25% para 10,50%. Há um mês, era de 10,00%. A estimativa para 2029 continuou em 10,00% pela oitava semana consecutiva.

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