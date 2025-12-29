A- A+

TAXA DE JUROS Selic no fim de 2026 segue em 12,25%, aponta Focus Projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50%

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,25%. Há um mês, estava em 12,0%. Considerando apenas as 88 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana caiu de 12,25% para 12,13%. Os dados foram divulgados pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 29.

No último dia 10, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% pela quarta vez seguida. A decisão veio em linha com a mediana do Focus para a Selic no fim de 2025, que permaneceu estável nesse nível por 24 semanas seguidas.

Na ata, o colegiado afirmou que "a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta".

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 46ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 9,75%. Há um mês, estava em 9,50%.

