PROJEÇÕES Selic no fim de 2026 segue em 12,25%, aponta Focus Projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 48ª semana seguida

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,25%. Há um mês, estava em 12,13%. Considerando só as 52 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana seguiu em 12%.

Em dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% pela quarta vez seguida. A decisão veio em linha com a mediana do Focus para a Selic no fim de 2025, que permaneceu estável nesse nível por 24 semanas seguidas.

Na ata, o colegiado afirmou que "a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta".

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 48ª semana seguida. Considerando só as 47 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também ficou em 10,50%.

A projeção para a Selic no fim de 2028 subiu de 9,75% para 9,88% Há um mês, era de 9,50%. Para o fim de 2029, a estimativa permaneceu em 9,50%, pela 11ª semana seguida.



