A- A+

Taxa de Juros Selic no fim de 2026 segue em 13,75%, aponta Focus Levando em conta apenas as 34 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 12,25% para 12%

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 seguiu em 13,75% pela quarta semana consecutiva. Considerando só as 35 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também ficou em 13,75%.

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 ficou estável em 12% pela 11ª semana seguida. Um mês atrás, já era de 12%. Levando em conta apenas as 34 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 12,25% para 12%.

No início de agosto, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reduziu a Selic em mais 0,25 ponto porcentual, de 14,25% para 14% ao ano. Foi o quarto corte consecutivo.

Os juros já caíram um ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.

"O cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá incorporando novas informações e acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", afirmou o colegiado na ata da reunião.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,50% pela nona semana seguida. A estimativa para 2029 continuou em 10% pela 17ª semana consecutiva.

Veja também