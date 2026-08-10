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Taxa de Juros Selic no fim de 2026 segue em 13,75%, projeta Focus; a do fim de 2027 segue em 12,00% Levando em conta apenas as 38 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana caiu de 12,25% para 12,00%

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 seguiu em 13,75% nesta segunda-feira, 10. Considerando só as 39 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também permaneceu em 13,75%

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 continuou em 12,00% pela oitava semana seguida. Levando em conta apenas as 38 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana caiu de 12,25% para 12,00%.

Na última quarta-feira, 5, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reduziu a Selic em mais 0,25 ponto porcentual, de 14,25% para 14% ao ano. Foi o quarto corte consecutivo.

Os juros já caíram um ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.

"O cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", afirmou o colegiado no comunicado da reunião.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 seguiu em 10,50% pela sexta semana seguida. A estimativa para 2029 continuou em 10,00% pela 14ª semana consecutiva.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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