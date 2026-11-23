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Mercado Financeiro Selic no fim de 2026 segue em 13,75%, projeta Focus; para 2027, passa de 12,75% para 13,00% Levando em conta apenas as 95 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana permaneceu em 13,00%

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 seguiu em 13,75%. A estimativa indica que o mercado espera que o Comitê de Política Monetária (Copom) opte novamente pela estabilidade dos juros na próxima reunião, que será a última do ano e ocorrerá nos dias 8 e 9 de dezembro. Considerando só as 96 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também segue em 13,75%. Os dados foram divulgados pelo BC nesta segunda-feira, 23.

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027, porém, subiu pela segunda leitura seguida, ao passar de 12,75% para 13,00%. Levando em conta apenas as 95 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana permaneceu em 13,00%.

No último dia 4, o Comitê decidiu manter a Selic em 13,75%. A decisão interrompeu uma sequência de reduções que começou em março deste ano. Antes do início do ciclo de calibração, o juro estava em 15%. O colegiado não sinalizou por quanto tempo pretende manter a taxa estável.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 seguiu em 11,00% pela terceira semana consecutiva. Há um mês, era de 10,00%. A estimativa para 2029 continuou em 10,50%. Há quatro semanas, era de 10,00%.

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