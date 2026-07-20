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Taxa de Juros Selic no fim de 2026 segue em 14,00% pela quarta semana seguida, aponta Focus Comitê de Política Monetária (Copom) do BC promoveu cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros nas três primeiras reuniões de 2026

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 seguiu em 14,00% pela quarta semana seguida. Considerando só as 40 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano subiu de 13,75% para em 14,00%.

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 continuou em 12,00% pela quinta semana consecutiva. Levando em conta apenas as 40 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 12,0% para 12,25%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC promoveu cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros nas três primeiras reuniões de 2026, que levaram a Selic a 14,25% ao ano.

No comunicado da reunião de junho, o comitê voltou a enfatizar a incerteza do cenário e disse que, em decorrência da dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços, a magnitude total do atual ciclo de calibração da Selic será estabelecida "à luz de novas informações visando assegurar a convergência da inflação à meta".

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 continuou em 10,50%. Há um mês, era de 10,25%. Já a estimativa para 2029 continuou em 10,00% pela 11ª semana consecutiva.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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