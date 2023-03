Selo vai incentivar empresas a contratar alunos do Embarque Digital

A- A+

Para incentivar as empresas que recrutem jovens do programa Embarque Digital - realizado pela Prefeitura do Recife em parceria com entidades do setor de Tecnologia - a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação em Pernambuco (Assespro/PE) lança na próxima segunda-feira (3), às 9h, o lançamento do Selo RH de Impacto. O Embarque Digital recruta estudantes oriundos da rede pública de ensino para os quais são ofertados cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet.

O lançamento do selo vai acontcer no cinema do Porto Digital. A proposta tem ainda a liderança também do Porto Digital, Softex Pernambuco e do Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de Pernambuco (Seprope). A iniciativa também tem o apoio da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Pernambuco (ABRH/PE) e RECRUT.AI.

“Estaremos convidando empresas para se juntarem às nossas instituições e realizarem ações de empregabilidade que tenham esse impacto social positivo. É importante que a gente consiga atrair as empresas para fazer com que cada vez mais jovens possam entrar no mercado”, destaca a presidente da Assespro/PE, Laís Xavier. Segundo ela, a iniciativa tem o intuito de impulsionar as ações de ESG (governança ambiental, social e corporativa), com o objetivo final de estimular a inclusão de jovens do programa Embarque Digital no mercado de trabalho.

Até o momento, o Embarque Digital já preencheu mais de mil vagas, incluindo 200 em 2021 e 600 no ano passado. A meta do programa é beneficiar 2 mil estudantes.

