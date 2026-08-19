Sem acordo, bancários mantêm greve para esta quinta-feira (20)

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Os bancários vão manter a paralisação nacional prevista para esta quinta-feira (20), após a categoria e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) não terem chegado a um acordo. Embora tenha recuado em relação a algumas propostas rejeitadas pela categoria anteriormente, a Fenaban não apresentou um índice de reajuste salarial, demandado pelos bancários.

Rejeitadas por 97% da categoria, as propostas de reajustes diferenciados por faixas salariais, divisão dos valores de vale-refeição e vale-alimentação entre cidades e congelamento do piso de ingresso foram retiradas. Diante do impasse, o Comando Nacional dos Bancários manteve a orientação de paralisação de 24 horas para quinta.

“A Fenaban recuou, retirou as propostas, mas não apresentou nenhum índice. Os bancos podem apresentar uma proposta econômica global e digna para os bancários. Sem proposta, vamos manter a paralisação do dia 20 e com muita intensidade em Pernambuco e todo o país ”, afirmou Fabiano Moura, presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco.

A categoria reivindica aumento real nos salários, valorização do piso, da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e dos vales refeição e alimentação, além de melhores condições de trabalho. O Comando Nacional também cobra medidas contra as demissões no setor, indenização adicional para desligamentos e programas de qualificação e requalificação profissional.

Segundo os representantes dos bancários, os bancos registraram R$ 171 bilhões de lucro em 2025, enquanto a categoria enfrenta redução da massa salarial, fechamento de postos de trabalho e agências e aumento da terceirização. A próxima negociação entre a Fenaban e o Comando Nacional vai ser retomada na segunda-feira (24).

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