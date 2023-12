Sem acordo com UE, Alckmin defende ampliar comércio dentro do Mercosul

A- A+

Ao mesmo tempo em que enalteceu a iniciativa de buscar acordos comerciais com países e blocos de outros continentes, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu nesta quarta-feira (6) a ampliação da integração dentro do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Um acordo comercial com Cingapura deverá ser o maior resultado da reunião de cúpula do Mercosul, que ocorre no Rio, após as negociações de um tratado comercial com a União Europeia (UE) atrasarem mais uma vez.

"O mundo está globalizado, mas o comércio continua a ser principalmente regional. A densidade do comércio intrabloco é um sinal de avanço na integração. Na União Europeia, cerca de 60% do comércio é intrabloco" afirmou Alckmin, no discurso de abertura da 63ª Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, iniciada de manhã, no Museu do Amanhã.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, representou o Brasil na reunião, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

