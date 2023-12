A- A+

ICMS Sem acordo, principal medida de Haddad para arrecadação é novamente adiada no Congresso Medida provisória de subvenção do ICMS é aposta para equilíbrio fiscal, com arrecadação de R$ 35 bi

A análise da medida provisória (MP) que retoma a tributação de empresas que têm benefícios de ICMS para custeio foi novamente adiada no Congresso Nacional. A previsão era de o texto ser apresentado hoje pela comissão que analisa o tema, depois de ter sido adiada na semana passada. Ainda não há acordo para o assunto.

A proposta pode render mais de R$ 35 bilhões aos cofres da União. De acordo com o líder do governo Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ligou para para líderes e convenceu alguns deles sobre o voto sim. Essa é a principal medida de Haddad para atingir o déficit zero no ano que vem.

— O ministro Fernando Haddad fez pessoalmente contato com vários líderes da comissão mista. Vamos aprovar essa MP por uma certa margem de votos favoráveis. Haddad já conseguiu contornar alguns votos — disse o líder.

Randolfe Rodrigues reconhece, porém, que ainda há discordâncias em relação ao mérito.

— O problema ainda é em relação ao mérito. Ainda é necessário esclarecimentos. Por mais que seja adiado, por mais tensão que se tenha, não acredito que terminaremos o ano sem votar essa medida provisória. E temos o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco de deixar o Senado funcionando o quanto for necessário.

O mesmo texto também deve incluir mudanças no Juros sobre Capital Próprio (JCP), modalidade de distribuição de lucros de acionistas em grandes empresas. Inicialmente, a expectativa era de R$ 10 bilhões de ganho, mas o texto vem sendo modificado.

— JCP não está pacificado. Mas pode ser um tema enfrentado posteriormente, não é central.

Líderes que conversaram com o Globo sob sigilo afirmaram que o governo precisará fazer um esforço de articulação e pagar o montante de emendas parlamentares devidas. Deputados afirmam que que existem emendas não pagas dos anos de 2019 a 2022. De acordo com eles, o governo prometeu executar apenas o valor da dívida do ano passado, o que teria irritado parlamentares.

Nesta terça-feira, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, prometeu que todas as emendas de transferência especial, chamadas de “emendas pix”, devidas a parlamentares, serão pagas até o final de dezembro. O recado vem em meio a uma semana de votações decisivas no Congresso Nacional. A modalidade de pagamento é a mais fácil de ser executada, já que vai diretamente dos cofres da União para os cofres municipais, sem necessidade de aprovação de projetos conveniados.

Estavam previstos cerca de R$7,6 bilhões no orçamento de 2023 para as emendas pix. O ministro afirma que todo o valor já foi empenhado, destaca que 75% já foi pago e que a ordem para a execução total também já foi dada.

