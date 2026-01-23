A- A+

caso master Sem citar Vorcaro, Lula diz que "cidadão" deu "golpe" de R$ 40 bi no Banco Master Presidente ainda afirmou que caberá às demais instituições financeiras arcar com o prejuízo

Sem citar diretamente o proprietário Daniel Vorcaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, durante evento do governo federal em Maceió, que o “cidadão do Banco Master” deu um golpe de R$ 40 bilhões e que a conta ficará para as demais instituições bancárias.

— Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto que um cidadão do Banco Master deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões. E quem vai pagar são os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica, é o Itaú. Um cidadão que deu um desfalque de R$ 40 bilhões neste país — disse Lula, ao discursar em cerimônia para marcar a entrega de moradias e a celebração da contratação de 2 milhões de unidades do programa Minha Casa Minha Vida.

Enquanto tratava do escândalo, o presidente foi interrompido por um integrante da plateia que afirmou ainda haver gente que defende os administradores do banco.

— Tem gente que defende porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara neste país — completou Lula.

O Banco Central determinou em novembro a liquidação do Banco Master. Anteriormente, a compra da instituição pelo BRB também havia sido negada.

Um inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal apura as supostas irregularidades relativas à atuação do Master. Estão sendo apurados crimes contra o sistema financeiro nacional, como gestão fraudulenta, desvio de recursos, induzir em erro repartição pública e fraude à fiscalização ou ao investidor, além de associação criminosa e corrupção passiva.

