Sem fornecimento de carne da Rússia, McDonald's deve abandonar o Cazaquistão

O McDonald's deve abandonar o Cazaquistão depois que as interrupções provocadas pela invasão da Ucrânia deixaram o país da Ásia Central sem um substituto para o fornecimento de carne da Rússia, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A maior rede de fast-food do mundo vai retirar sua marca registrada, os arcos dourados, do país de 20 milhões de habitantes e que faz fronteira com a Rússia ao norte depois de apenas seis anos.

Embora os negócios cazaques não estejam incluídos nas sanções impostas contra Moscou, o McDonald's - que saiu da Rússia após a invasão - proibiu seu franqueado local de comprar hambúrgueres de fornecedores russos, disseram as pessoas familiarizadas, recusando-se a ser identificadas porque a informação não é pública.

Os 24 restaurantes McDonald's de propriedade da TOO Food Solutions KZ suspenderam as operações em novembro, alegando problemas de abastecimento.



A franquia no Cazaquistão não conseguiu obter hambúrgueres de fornecedores locais ou europeus, que praticam preços mais altos e custos de frete para transportar suprimentos em todo o país, o que significaria um prejuízo para os negócios, disseram as pessoas. O McDonald's se recusou a comentar.

O destino do McDonald's no Cazaquistão também é complicado pelo proprietário da franquia, Kairat Boranbayev, detido em março sob a acusação de peculato. Boranbayev, parente do ex-presidente Nursultan Nazarbayev, que caiu em desgraça com a nova liderança do país após tumultos mortais há um ano, trouxe a rede de fast-food para o Cazaquistão em 2016.

O McDonald's, cuja chegada à União Soviética em 1990 se tornou um símbolo da abertura da economia do país e seu pivô para o capitalismo, vendeu seu portfólio de restaurantes na Rússia em maio. Em seu pico pré-invasão, o McDonald's administrava 853 restaurantes na Rússia. Alexander Govor, que comprou os restaurantes do McDonald's, reabriu-os sob uma nova marca, Vkusno-i Tochka, ou "Tasty-Period".

