A- A+

Loterias Sem ganhador, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 32 milhões; veja números deste domingo Nenhuma aposta acertou as dezenas do concurso 3.060; 54 apostas acertaram a quina e 3.075 apostadores acertaram a quadra

A Caixa Econômica Federal realizou, neste domingo (20), o sorteio do concurso 3.060 da Mega-Sena. O prêmio é de R$ 26.716.895,88 milhões. As dezenas sorteadas foram: 6, 15, 23, 36, 37 e 38. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio principal acumulado em R$ 32 milhões para o próximo sorteio, que ocorre na terça-feira (22).

Sem ganhadores do prêmio principal, 54 apostas acertaram a quina e levarão R$ 32.111,66 cada; outros 3.075 apostadores ficarão com R$ 929,52 por terem acertado a quadra.

Move Brasil: Qual carro cabe no seu bolso? Calculadora do GLOBO simula parcela de cada modelo para motoristas de app e táxi

Você é um dos 83 milhões de brasileiros endividados? Ferramenta do GLOBO ajuda a organizar suas contas; confira

Desde 19 de julho, os sorteios de todas as loterias da Caixa passaram de sábado para domingo. Com esta mudança, os horários das apostas também foram modificados. Para a Mega-Sena, as apostas simples podem ser efetuadas somente até as 22h do sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA.

Já os bolões da Mega-Sena terão até as 10h45 deste domingo para serem realizados, isto é, quinze minutos antes do início dos sorteios. O público pode acompanhar os sorteios através de transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e pelo portal g1.

Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.979 (03/03/2026) — R$ 158.039.482,13

Veja também