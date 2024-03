Sem mencionar ofensiva da Azul, Gol diz que pode avaliar 'alternativas de capitalização'

A- A+

Em um breve fato relevante, a GOL Linhas Aéreas comunicou aos acionistas que, de maneira oportuna, através de um processo competitivo a ser conduzido com o apoio de seus assessores, vai avaliar ativamente alternativas de capitalização , bem como examinará oportunidades apresentadas por potenciais fontes de capital.

A companhia, no entanto, esclareceu que esse processo competitivo ainda não teve início, assim como nenhuma negociação com o objetivo de concretizar uma transação.

A empresa não mencionou a companhia aérea Azul, da qual seria alvo de uma possível aquisição, segundo informações publicadas pela imprensa.

Na última terça-feira, fontes a par do assunto, disseram que a Azul está trabalhando com o banco Citigroup e a gestora Guggenheim Partners para avaliar um possível plano de comprar a concorrente, em recuperação judicial nos EUA.

Uma das fontes informou que as duas empresas estão assessorando a Azul, que avalia diversas opções, incluindo uma aquisição completa da concorrente.

Em nota, a Azul informou que "está sempre atenta às dinâmicas estratégicas do setor aéreo e a possíveis oportunidades de parcerias, podendo como prática regular contratar consultores para apoiar a empresa nesses esforços". No entanto, ressaltou que "até o momento, a Azul não negociou nem aprovou nenhuma transação específica".

Uma proposta de compra teria, obrigatoriamente, de passar pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão regulador da concorrência.

A Gol, que tem sede em São Paulo, pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, com R$ 20 bilhões em dívidas. No processo, conseguiu aumentar o seu financiamento de US$ 950 milhões para US$ 1 bilhão.

