TARIFAS Sem negociação sobre tarifaço com EUA, Alckmin vai ao México em busca de mercado e investimentos Vice-presidente lidera missão com ministros da Agricultura e do Planejamento na comitiva e será recebido pela presidente do país

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, lidera uma missão oficial de dois dias à Cidade do México. Os encontros começam hoje na capital mexicana.

A ida de Alckmin ao país da América do Norte é parte da estratégia do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de buscar novos mercados que possam substituir os Estados Unidos como destino de produtos brasileiros atingidos pelo tarifaço do presidente americano Donald Trump.

O ponto alto da visita será uma reunião com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, na quinta-feira, no Palácio Nacional. A comitiva brasileira também terá encontros com autoridades e empresários mexicanos.

Na viagem ao México, Alckmin estará acompanhado dos ministros do Planejamento e da Agricultura, Simone Tebet e Carlos Fávaro. Também farão parte da comitiva representantes dos ministérios das Relações Exteriores, da Saúde e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).





Sem EUA, foco nos vizinhos

Vizinhos dos EUA, México e Canadá ganharam prioridade absoluta do governo Lula, desde que parte das exportações brasileiras passou a ser sobretaxada em 50%. Produtos industrializados, do agronegócio e da área de saúde poderiam se beneficiar com o aumento dos negócios. Os dois países estão com as vendas para o mercado americano com uma taxa de 25%.

Na última segunda-feira, o governo brasileiro informou que o Mercosul e o Canadá vão retomar as negociações para um acordo de livre comércio, paradas desde 2021. No dia do anúncio, estava em Brasília o ministro canadense de Comércio Internacional, Maninder Sidhu.

De acordo com o vice-presidente, a agenda na capital mexicana tem como objetivo o fortalecimento das relações políticas e a ampliação dos laços comerciais e de investimentos entre as duas maiores economias da América Latina. O encontro reforça o diálogo de alto nível entre os dois governos e a parceria estratégica na região.

— O México é um parceiro importante para o Brasil. Esta visita é uma oportunidade estratégica para aprofundarmos nosso diálogo político e, principalmente, para abrirmos novas frentes de comércio e investimento que gerarão prosperidade para nossos povos — disse Alckmin.

Em 2024, a corrente de comércio (soma de exportações com importações) entre Brasil e México totalizou US$ 13,6 bilhões. De janeiro a julho deste ano, foi registrado um superávit favorável ao lado brasileiro de US$ 866,1 milhões, conforme dados coletados pelo MDIC.

A agenda

A programação da comitiva oficial começa na manhã desta quarta-feira, em uma reunião com executivos que representam 12 empresas brasileiras. Em seguida, está previsto um encontro com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado mexicano, Alejandro Murat Hinojosa.

No período da tarde, haverá três reuniões seguidas com ministros mexicanos: secretários de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Julio Berdegué Sacristán; de Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; e de Economia, Marcelo Ebrard. O encerramento do primeiro dia da missão será em um encontro empresarial Brasil-México.

Na quinta-feira, Alckmin vai se reunir com a presidente do México, Claudia Sheinbaum. Serão discutidos temas de interesse entre os dois países, como negociações comerciais, segurança alimentar e transição energética. Após a audiência, haverá uma conversa com o secretário de Saúde, David Kershenobich Stalnikowitz.

À tarde, estão previstas reuniões com empresários mexicanos, entre outros compromissos.

