Sem previsão de reajuste salarial, governo propõe vale-refeição de R$ 1 mil para servidores

O governo Lula apresentou nesta segunda-feira uma proposta de reajuste de 52% no auxílio-alimentação a partir de maio de 2024. Com isso, o benefício passaria a ser de R$ 1 mil. Na última reunião do ano com representantes de servidores do funcionalismo federal, não foi apresentada proposta de reajuste no salário, já que não há até agora espaço no Orçamento federal para isso.

O anúncio ocorreu na chamada Mesa Nacional de Negociação Permanente, recriada no início do ano para discutir reajustes salariais.

O auxílio-alimentação de R$ 1 mil para servidores públicos federais em 2024 equivale ao patamar dos demais Poderes (Legislativo e Judiciário).

As propostas são:

Auxílio-alimentação de R$ 658 para R$ 1.000,00;

Auxilio saúde (per capta) no valor médio de R$ 144,00 para 215,00;

Auxílio creche de R$ 321,00 para R$ 484,90.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) fala em "proposta de equilíbrio" e reconhece limitações orçamentárias.

“Como o aumento é sobre benefícios, e não sobre o próprio salário, o impacto é maior em que ganha menos, diminuindo, portanto, as disparidades salariais dentro do serviço público federal", diz o MGI em nota.

