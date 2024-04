Sem subsídio, Voa Brasil será plataforma de passagens; lançamento ocorre na semana que vem

A- A+

O governo pretende lançar na próxima semana o programa Voa Brasil. Sem subsídios públicos, o programa será uma ferramenta de passagens aéreas mais baratas para aposentados que ganham até dois salários mínimos e estudantes do ProUni.

O programa foi idealizado, inicialmente, para oferecer bilhetes de até R$ 200 a pessoas que não costumam viajar de avião com frequência, por meio de uma plataforma digital administrada pelo governo.

Um ano após a promessa feita pelo ex-ministro de Portos e Aeroportos, o projeto ainda não saiu do papel.

Sem subsídios no programa, o governo não pode obrigar as companhias a vender bilhetes de até R$ 200, independentemente da data da compra. À medida em que os aviões vão lotando, as empresas vão continuar adotando a estratégia de tentar compensar perdas com assentos vazios no voo nas compras de última hora, explicou o técnico.

A ideia é que a plataforma funcione mais como uma ferramenta de busca para auxiliar o público de baixa a renda a achar uma passagem mais em conta. Não necessariamente de até R$ 200, pode ser de R$ 300, e a compra precisa ser feita com certa antecedência e fora de feriado e alta temporada, enfatizou um técnico do governo.

Na prática, pouca coisa vai mudar em relação ao que já ocorre. O sistema, que já está pronto, segundo o ministério, vai oferecer às companhias o público alvo: aposentados que ganham até dois salários e estudantes, que estão sem voar há pelo menos um ano.



Veja como o programa vai funcionar

Para ter acesso à plataforma, o interessado precisa ter uma conta ativa no gov.br, nível prata ou ouro, para acessar o site gov.br/voabrasil. Basta entrar no portal e clicar no campo do Gov.br e para fazer o login.

Nesse momento, o usuário é direcionado para a plataforma do Voa Brasil, onde vai informar a cidade de origem e a de destino, com as datas da sua viagem e clicar em busca. No voo escolhido, o passageiro é direcionado a página para preencher os seus dados. Depois disso é só confirmar a reserva, seus dados e efetuar o pagamento.

Se o interessado não faz parte do público elegível, assim que acessar a conta gov.br, o sistema faz uma análise prévia e informa que a pessoa não está apta por não atender algum requisito do programa.

