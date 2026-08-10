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programação Semana da Moda Sustentável do Sebrae terá brechó solidário e oficinas de empreendedorismo na moda Evento ocorre de 17 a 21 de agosto, no Recife, e incentiva economia circular; programação é aberta ao público

A sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Pernambuco, no Recife, recebe, entre 17 e 21 de agosto, mais uma edição da Semana de Moda Sustentável - iniciativa que une ação social, sustentabilidade e empreendedorismo.

A programação, aberta ao público, inclui o Brechó Reciclôset, com mais de 4.500 peças de roupas e acessórios à venda, destinados aos públicos feminino, masculino e infantil, incluindo o plus size, com preços a partir de R$ 6. Também fazem parte da ação oficinas gratuitas de empreendedorismo voltadas ao setor de moda.

“O Reciclôset é uma iniciativa de economia circular que incentiva o reaproveitamento de peças e mostra que é possível reduzir impactos no meio ambiente por meio da moda. As peças são disponibilizadas por colaboradores do Sebrae para comercialização e passam por um processo de curadoria, catalogação e precificação antes de chegarem ao público”, explica Omero Galdino, especialista em Gestão Empresarial do Sebrae/PE.

Para facilitar, o Brechó Reciclôset terá à disposição um espaço onde os compradores poderão ser atendidos por costureiras para fazer pequenos serviços nas roupas, como ajustes de bainha e substituição de botões. A visitação é aberta das 8h às 17h, e parte do dinheiro arrecadado com as vendas das peças será revertida em cestas básicas que serão doadas a famílias carentes da Comunidade Caranguejo Tabaiares.

No dia 18 de agosto, um dos destaques será um desfile de moda com funcionários da instituição, que vão mostrar, às 15h, a versatilidade das peças do brechó.

Com mensagem sustentável, a última edição do brechó poupou a emissão de 30 toneladas de gás carbônico, evitou a produção de mais de uma tonelada de resíduos e economizou o uso de mais de oito milhões de litros de água.

“A Semana da Moda Sustentável mostra que sustentabilidade não é ‘modinha’, é o caminho para novos modelos de negócios. É uma forma de incentivar novos negócios e o consumo consciente e mostrar que a moda também é ferramenta de inovação e geração de oportunidades”, diz Omero Galdino.

Oficinas

As oficinas, voltadas para a área de moda, também estarão abertas ao público. As opções para a capacitação são: Preço Certo, Mais Lucro (18/08, das 9h às 12h); Começando Seu Negócio do Zero (19/08, das 9h às 12h); Instagram Para Negócios - Avançado (20/08, das 19h às 22h); e IA na Prática para Negócios (21/08, das 9h às 11h). Os interessados podem fazer a inscrição na Loja Virtual do Sebrae.

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