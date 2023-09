A- A+

JORNADA DE TRABALHO Semana de 4 dias: conheça as empresas que participam do experimento brasileiro Iniciativa da organização 4 Day Week, em parceria com a brasileira Reconnect Happiness at Work, teve início em junho

Entre setembro e dezembro, quinze empresas brasileiras vão passar por um novo experimento sobre a jornada semanal de apenas quatro dias de trabalho.

A iniciativa surgiu de uma parceria entre a organização sem fins lucrativos 4 Day Week, que conduz testes globais sobre a carga horária reduzida, e a brasileira Reconnect Happiness at Work.

As companhias se inscreveram para o experimento em agosto e começam a ser preparadas para adotar o modelo em setembro. O modelo a ser implementado nas participantes será do tipo 100-80-100: 100% do salário, trabalhando 80% do tempo e mantendo 100% da produtividade.

Indicadores como estresse da força de trabalho, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, resultados financeiros e turnover (rotatividade) serão os fatores avaliados ao final do experimento.

É viável? Faturamento aumentou nas empresas que a adotaram semana de quatro dias

A universidade americana Boston College elaborou a metodologia da iniciativa e cuidou das pesquisas antes do início do experimento, assim como de análises após três meses da implementação e ao fim do piloto.

Com isso, a expectativa é garantir a acurácia dos dados para que as empresas possam definir se seguirão com a semana de quatro dias.

Conheça as empresas:

Editora MOL

Smart Duo

T4S - Thanks for Sharing Comunicação

GR Assessoria Contábil

Brasil dos Parafusos

Abaeterno

Plonge

Haze Shift Consultoria

Oxygen Experiências, Capacitação e Conteúdo em Inovação

Alimentare Nutrição e Serviços

PiU Comunica

Innuvem

Inspira

Clementino e Teixeira Advocacia

Hospital Indianópolis

A 4 Day Week firmou ainda uma parceria com a empresa de coworking WeWork para que as participantes contem com o benefício Workpass, que dá acesso a mais de 30 prédios da empresa no país e mais de 500 parceiros em todos os estados brasileiros, sem taxa de adesão ou custo nos primeiros meses do teste.

Nova pesquisa da WeWork com a Page Outsourcing mostra que grande parte dos brasileiros (73%) acreditam que uma semana de 4 dias de trabalho melhoraria sua produtividade, como consequência da redução do estresse, e aumentaria a lealdade à empresa, diminuindo também as faltas.

