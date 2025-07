Semana de Capacitação Digital realiza oficinas gratuitas sobre tecnologia em Tamandaré

A- A+

A cidade de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, receberá uma Semana de Capacitação Digital entre os dias 14 e 18 de julho para incentivar o desenvolvimento de áreas da tecnologia e empreendedorismo locais.

Serão realizadas cinco oficinas práticas voltadas para a inclusão digital, inteligência artificial e marketing. O momento ainda contará com uma palestra magna de encerramento.

Toda a programação acontece de forma gratuita e aberta ao público, sempre das 14h às 17h, no espaço da Sala do Empreendedor.

As vagas são limitadas para até 30 participantes por oficina. Os interessados devem se inscrever atrás do site oficial do evento.

“Nosso objetivo é democratizar o acesso à tecnologia e mostrar que a transformação digital está ao alcance de todos, inclusive de quem empreende no interior ou está começando agora”, afirma João Medeiros, coordenador do projeto e diretor da agência Doutor Gigabyte.

A ideia partiu de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Tamandaré, a Sala do Empreendedor, o programa Cidade Empreendedora do Sebrae-PE e a agência de inovação Doutor Gigabyte, com o apoio de educadores, criadores e empresários locais.

Confira os temas abordados na Semana de Capacitação Digital:

Criação de lojas virtuais do zero

Marketing Digital descomplicado para pequenos negócios

Automação e atendimento com Inteligência Artificial

Identidade visual e conteúdo com Canva

Catálogo digital e vendas no WhatsApp

Palestra: Como a IA pode aumentar seu faturamento

Os participantes também terão acesso a materiais exclusivos, certificados de participação e a oportunidade de se conectar com profissionais do setor.

Como se inscrever:

Através do site (www.semanadigitaltamandare.com.br). A inscrição para cada oficina será encerrada automaticamente uma hora antes do início da atividade e tem vagas limitadas.



Veja também