Semana de Conciliação oferece possibilidade de acordo para processos trabalhistas

A- A+

Começa nesta segunda-feira (22) a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O mutirão terá cinco dias para incentivar a prática do acordo amigável entre as partes envolvidas em processos trabalhistas. Em Pernambuco, o evento é promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6).

O objetivo do mutirão, que será realizado até a próxima sexta-feira (26), é promover audiências nos oito Centros de Conciliação (Cejuscs) distribuídos pelo Estado: Recife; Olinda; Jaboatão dos Guararapes; Igarassu; Caruaru; Goiana e Petrolina; além do de 2º Grau, no Fórum Thomaz de Aquino, na capital pernambucana . Também participam as Varas do Trabalho.

O Tribunal estima que cerca de 800 audiências serão realizadas exclusivamente nos Cejuscs durante este período.

Os cidadãos interessados em obter um acordo trabalhista podem entrar em contato com o TRT-6 por meio de diversos canais disponíveis neste link e solicitar a inclusão na pauta.

Na Semana da Conciliação de 2022, o TRT-6 realizou acordos que totalizaram mais de R$ 8 milhões em pagamentos aos reclamantes. Em 2021, o TRT-6 teve o maior percentual de conciliações entre todos os tribunais do país, de acordo com o relatório Justiça em Números, do CNJ. Esse número refere-se aos processos nas fases de conhecimento e execução do 1° Grau.

Semana da Conciliação

A Semana Nacional da Conciliação (SNC) é promovida anualmente pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho.



Neste ano, o evento chega à sua 7ª edição, tendo como slogan "A um passo da solução".



O método de conciliação é rápido e eficaz, tanto que é possível solicitar uma audiência de conciliação no judiciário trabalhista antes mesmo de iniciar um processo. A busca por soluções por meio do diálogo está no cerne da Justiça do Trabalho e é fundamental para estabelecer uma cultura de paz social.

Veja também

Mercado Projeção do mercado para a inflação em 2023 cai abaixo de 6%, mostra Focus