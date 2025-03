A- A+

Semana do Consumidor Semana do Consumidor: cuidados para evitar golpes Considerada a "Black Friday do primeiro semestre", data é oportunidade para aproveitar promoções, mas também exige cuidados com ofertas fraudulentas

Considerada a "Black Friday do primeiro semestre", Semana do Consumidor começa oficialmente entre hoje e se estende até o dia 21 de março. A iniciativa faz referência ao Dia do Consumidor, que é celebrado anualmente amanhã, 15 de março.

Com a proximidade da data, diversas lojas físicas e on-line oferecem descontos e condições especiais para os clientes, em uma iniciativa para aquecer o mercado. Especialistas alertam que a data pode ser uma oportunidade para aproveitar promoções, mas também abre espaço para golpes, o que acaba exigindo atenção redobrada dos consumidores, inclusive daqueles que seguem recomendações de influenciadores.

O economista Rhaldney Piauilino afirma que algumas promoções durante a Semana do Consumidor podem ser, na verdade, falsas ofertas, criadas para enganar consumidores desatentos. Um dos golpes mais comuns é a criação de sites falsos que imitam lojas conhecidas, atraindo vítimas com preços irresistíveis.

Outro golpe frequente é o envio de e-mails fraudulentos de lojas fingem ser empresas legítimas e solicitam dados pessoais ou financeiros.

Segundo o especialista, é essencial verificar a fonte da promoção e a reputação da empresa antes de qualquer compra. "O primeiro passo é pesquisar a loja, conferir avaliações e garantir que a promoção realmente existe no site oficial da marca ou em canais confiáveis", orienta.

Outro golpe frequente é o uso de anúncios enganosos em redes sociais, que levam o consumidor a sites falsos. Essas promoções chamativas atraem vítimas com descontos irresistíveis, mas, ao clicar, o usuário acaba compartilhando seus dados pessoais sem perceber. Por isso, é fundamental desconfiar de ofertas exageradas e sempre verificar a credibilidade da loja antes de qualquer compra.

Atenção

Além disso, Piauilino destaca a importância de ler atentamente os termos e condições da oferta, evitando surpresas desagradáveis. "Se a promoção parece boa demais para ser verdade ou exige uma compra imediata sob ameaça de expiração, é um sinal de alerta", adverte.

Também é recomendado acompanhar os preços dos produtos desejados com antecedência. "Muitas vezes, o desconto anunciado não passa de um reajuste artificial", conclui Piauilino.

Com a chegada de datas promocionais como a Semana do Consumidor, consumidores são atraídos por ofertas tentadoras e descontos imperdíveis. No entanto, é fundamental comprar de forma consciente para evitar endividamentos e compras impulsivas.

Impulsividade

O especialista destaca que, para evitar compras impulsivas, é fundamental adotar medidas práticas. Ele também recomenda que, antes de sair para as compras, seja feita uma lista de itens necessários. "Essa lista ajuda a evitar decisões impulsivas e garante que o foco seja mantido nas compras planejadas", complementa.

Além disso, é importante verificar as condições de pagamento, incluindo se há desconto para pagamento à vista ou juros no parcelamento. "Antes de fechar qualquer negócio, leia atentamente os contratos e termos de serviço, especialmente sobre carência e quebra de contrato", alerta.

