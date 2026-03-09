A- A+

Semana do Consumidor Semana do Consumidor de shopping no Recife terá oportunidades de compras e show do Maestro Forró Campanha inicia nesta terça (10) e vai até o próximo domingo (15)

A partir desta terça-feira (10) até o próximo domingo (15), o Shopping RioMar Recife realiza a Semana do Consumidor. Associando consumo e entretenimento, a campanha contará com oportunidades de compras em diversos segmentos e com um show gratuito de encerramento do Maestro Forró.

No setor de compras, itens de moda, calçados, acessórios, beleza e perfumaria, casa e decoração, eletroeletrônicos, utilidades, entre outros, estarão disponíveis para aquisição.

Já no encerramento da campanha, no dia 15, o empeempreendimento promove um show gratuito do Maestro Forró, às 18h, no palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3.

O show contará com um repertório repleto de hits autorais, além de clássicos da música brasileira.

App

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.



