CONSUMO Semana do consumidor deve movimentar até R$ 8,6 bi em 2026, projeta ACSP Associação projeta crescimento de 2% a 4% no dia do consumidor, comemorado dia 15 de março

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) projeta crescimento de 2% a 4% no dia do consumidor, comemorado dia 15 de março, em comparação a 2024. A ACSP estima que a data, que foi ampliada por muitos varejistas como "Semana do Consumidor", pode movimentar até R$ 8,6 bilhões.

Contudo, para o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, "o avanço projetado é considerado moderado, apesar da melhora recente nos níveis de renda e emprego, que tende a estimular o consumo. Por outro lado, os juros elevados e o alto nível de endividamento das famílias ainda limitam uma expansão mais forte das compras", afirma.

O Dia do Consumidor também passou a fazer parte de uma sequência quase contínua de promoções no comércio eletrônico ao longo do ano, o que reduz os picos de vendas concentrados em poucas datas específicas.

