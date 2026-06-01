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Neoenergia Semana do Meio Ambiente: Neoenergia dobra desconto na conta de luz para quem reciclar latinhas Campanha especial do Projeto Vale Luz oferece até R$ 2 de crédito na fatura a cada 10 latinhas de alumínio entregues

Em celebração à Semana do Meio Ambiente, a Neoenergia lançou uma ação especial que amplia os benefícios para clientes que participam do Projeto Vale Luz. Entre os dias 1º e 7 de junho, o valor dos créditos concedidos pela reciclagem de latinhas de alumínio será dobrado nas máquinas inteligentes do programa.

Durante o período da campanha, cada latinha depositada nas máquinas passará a valer R$ 0,20 em desconto na conta de energia. Com isso, a entrega de apenas 10 unidades garante R$ 2 de abatimento na fatura.

Nos pontos de arrecadação convencionais do Vale Luz, o benefício também será ampliado. Nesses locais, cada latinha renderá R$ 0,15 de crédito, valor 50% superior ao praticado normalmente.

A iniciativa busca incentivar o descarte correto de resíduos e reforçar a conscientização ambiental por meio de uma recompensa financeira direta aos consumidores. Os descontos podem ser acumulados e utilizados para reduzir o valor da conta de energia elétrica.

O Projeto Vale Luz integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e está presente nas áreas de concessão da Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Coelba, Neoenergia Brasília, Neoenergia Cosern e Neoenergia Elektro, em parceria com a empresa Ecoloop.

Além de utilizar os créditos para abatimento na própria fatura, os participantes também podem destiná-los a instituições sem fins lucrativos cadastradas no programa, transformando a reciclagem em uma ação solidária.

Segundo o gerente de Eficiência Energética da Neoenergia, Daniel Sarmento, a campanha busca mostrar que atitudes simples podem gerar benefícios concretos para a população e para o meio ambiente.

“A reciclagem correta contribui para a preservação ambiental, fortalece a economia circular e ainda ajuda a reduzir o valor da conta de energia dos consumidores”, destacou.

A expectativa da distribuidora é ampliar a participação da população durante a Semana do Meio Ambiente e estimular práticas sustentáveis que contribuam para cidades mais limpas e conscientes.

*Com informações da assessoria

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