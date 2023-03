A- A+

Pernambuco Semana histórica: Suape recebe maior navio de cargas já atracado em águas pernambucanas Embarcação é de classe mundial e de maior comprimento registrado, três vezes maior do que o Arruda ou da Ilha do Retiro

O Porto de Suape termina a semana com um dado histórico. A unidade portuária mais importante do Estado recebeu um navio porta-contêiner de classe mundial e de maior comprimento já registrado em águas pernambucanas. O navio com bandeira de Singapura chama-se APL DUBLIN, da empresa armadora CMA CGM. A embarcação tem capacidade para transportar 10.700 TEU’s (unidade de contêiner de 20 pés). O comprimento é de 347,29 metros e a largura de 45,28 metros, com calado máximo de15,5 metros. É três vezes maior do que o campo do Arruda ou da Ilha do Retiro, por exemplo.

O navio ficou atracado no Cais 1 e seguiu viagem ao Porto de Santos, em São Paulo. Ele pertencente a classe de maior extensão presente no Brasil e movimentou mais de 1.500 contêineres em sua passagem por Pernambuco, entre carga e descarga. “A chegada de um navio desse porte ressalta a estrutura diferenciada de Suape. Além da localização estratégica do porto, contamos com berços adequados, equipe preparada e águas profundas, cenário perfeito para receber esse tipo de embarcação. Foram anos de planejamento e simulações para possibilitar o recebimento dos navios de grande porte. Hoje, alcançamos mais um recorde portuário, ganhando destaque nacional e internacional,” afirmou o diretor de Gestão Portuária da estatal, Nilson Monteiro.

A unidade portuária tem capacidade e estrutura para receber navios da classe New Panamax, com 366 metros de comprimento (quase quatro campos de futebol no padrão Fifa) e capacidade para transportar mais de 14.000 TEU’s, embarcações maiores do que o APL Dublin, de acordo com a Portaria 037/2021, emitida por Suape com autorização da Marinha do Brasil. Em julho de 2022, Suape recebeu o navio MSC NEW HAVEN, com 333,99 metros e capacidade para transportar até 8.084 TEU’s. Até então, era o maior da história do porto.

Porto de Suape é líder no Norte/Nordeste na movimentação de cargas conteinerizadas. O atracadouro se destaca como concentrador de cargas para regiões Norte e Nordeste, contribuindo com a capacidade logística de todo o país. “Os resultados são fruto de muito conhecimento técnico aplicado e trabalho em equipe, entre os diversos atores envolvidos. O time é preparado e se capacita para receber, da forma mais segura e eficiente, embarcações de porte cada vez maior, de todos os locais do mundo.”, ressalta o Head de Operações Portuárias de Suape, Felipe Fonseca.

Em 2022, o Porto de Suape registrou movimentação de 24,7 milhões de toneladas, aumento de 12% em relação ao ano anterior (22 milhões de toneladas). O resultado manteve Suape na liderança nacional em transporte de granéis líquidos e navegação por cabotagem (entre os portos do país). Os granéis líquidos (derivados de petróleo) representam 72,1% do total de cargas transportadas, seguidos de carga conteinerização (22,8%), granel sólido (2,7%) e carga geral solta (2,4%).



