Semana que vem, farei reunião com ministros para apresentar proposta de IA, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, na semana que vem, fará uma reunião com ministros para discutir ações de inteligência artificial. As declarações ocorreram durante a apresentação do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial na Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília, nesta terça-feira, 30.

Na ocasião, ele salientou que o recebimento da proposta dos cientistas é o primeiro ato após o seu pronunciamento em rede nacional no domingo, 28.

"Não poderia acontecer coisa melhor depois do meu pronunciamento: eu receber, de presente, dos cientistas brasileiros, uma proposta, a ser discutida com o governo, mas acompanhada pelo Conselho de Ciência e Tecnologia, que vão acompanhar cada passo que o governo der", declarou.

Lula continuou: "Porque o que vocês apresentaram não pode ficar numa gaveta. Na semana que vem, eu já vou ter uma reunião com ministros para apresentar ao conjunto dos ministros a nossa proposta de política de inteligência artificial que vocês nos entregaram".

Na sequência, o presidente afirmou: "A partir daí, vamos tomar decisões para saber como é que a gente vai fazer essa coisa acontecer de fato e direito nesse País".

O petista disse ainda que "o Brasil tem que dar passo adiante" em vez de "ficar reclamando do que não foi". "Não se pode passar a vida inteira reclamando que não tem dinheiro e não fazendo as coisas", afirmou.

A proposta de plano, de autoria do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e intitulada "IA para o Bem de Todos", prevê R$ 23,03 bilhões de investimentos nos anos de vigência, entre 2024 e 2028.

A maior parte desses recursos, R$ 12,72 bilhões, é oriunda de créditos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FDNCT) e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Outros R$ 5,57 bilhões correspondem ao recurso não reembolsável do FNDCT; R$ 2,90 bilhões, à Lei Orçamentária Anual (LOA), sem FNDCT não reembolsável; R$ 1,06 bilhão, ao setor privado, com investimentos e contrapartidas; R$ 430 milhões, a empresas estatais; e R$ 360 milhões de demais fontes.

Os valores projetados são totais e ainda dependeriam de confirmação na programação orçamentária e financeira de cada ano Maioria das verbas seria destinada para ações de Inovação Empresarial. O projeto ainda está sob a análise do Ministério da Casa Civil.

Também estavam presentes no evento os ministros Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação), Marcos Amaro (Gabinete de Segurança Institucional), Laércio Portela (Secretaria de Comunicação), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), além do secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias Rosa, do secretário executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, e da presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

