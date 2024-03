Semana Santa deverá aumentar em 45% a circulação de passageiros no TIP

A- A+

Celebrado neste final de semana, o feriadão da Semana Santa deverá gerar um aumento de 45% na circulação de pessoas no Terminal Rodoviário Prefeito Antônio Farias – (TIP), no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

A estimativa, que leva em consideração passageiros e acompanhantes, foi apresentada nesta terça-feira (26) pela Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI).

No total, a expectativa é de que cerca de 25 mil pessoas circulem pelo terminal. Neste ano, todas as empresas que operam no TIP deverão disponibilizar viagens extras para atender a demanda do feriadão.

No Estado, os destinos mais procurados são os municípios de Caruaru, no Agreste; Vitória e Palmares, na Mata Sul.

Já para as viagens interestaduais, os destaques são: João Pessoa (PB), Natal (RN) e Fortaleza (CE).

Quem deseja viajar neste feriadão poderá consultar os horários e preços das passagens por meio do site do TIP, que está disponível neste link .

Além do terminal da capital pernambucana, o feriadão também deverá movimentar outros equipamentos pernambucanos.

Em Caruaru, a expectativa é de que cerca de 7 mil pessoas circulem no terminal municipal entre os dias 28 de março e 1º de abril, número que representa um aumento de 5% no comparativo com o mesmo período do ano passado.

Confira algumas recomendações para quem deseja viajar de ônibus:

Adquira os bilhetes de passagens com antecedência;

Verifique se os bilhetes estão selados com a tarifa de embarque;

Chegue ao Terminal Rodoviário e vá até o embarque com pelo menos 1h de antecedência;

Verifique toda a documentação para o embarque, principalmente das crianças;

Cheque se todas as bagagens estão identificadas com nome, telefone e endereço.



