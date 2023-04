Seminário debate soluções para o setor sucroenergético

A- A+

A Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil (Stab) Regional Setentrional, realizada de hoje até a quinta-feira (27), o 24º Seminário Regional sobre Cana-de-Açúcar, na Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. O evento que, além da AFCP, conta com o apoio da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do Sindicato da Indústria do Açucar no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar), tem como objetivo de discutir as novidades nas áreas agrícola e industrial.

Com coordenação do presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, a primeira palestra de hoje, às 9h30, será do presidente do Sindaçúcar e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Renato Cunha, que vai falar sobre a “Ampliação dos caminhos para a consolidação do biogás e o biometano na atual transição energética”.

Em seguida, o presidente da De Carli Consultoria Empresarial, Hélio Carli, em sua palestra, explora o tema “Atualizando o peopleware: como transformar mão de obra em recursos estratégicos”. Após as duas palestras, segue-se um debate.

A programação da tarde será aberta às 14h, com o painel “Colheita de ‘cana picada’ – evolução, dificuldades e soluções do campo ao processamento nas unidades Japungu Agroindustrial e Usina Monte Alegre”, com exposição de Arlindo Nunes da Silva Filho e Ricardo José Abreu Costa (da Japungu Agroindustrial, da Paraíba), além de Hugo Amorim Rodrigues (da Usina Monte Alegre, também da Paraíba). André Meirelles, da Usina União e Indústria, de Pernambuco, será o coordenador.

Depois do painel, outras duas palestras. A primeira, às 15h, com Marcelo Nicácio da Silva Júnior e Jorge Póvoas, da São José Agroindustrial, de Pernambuco, que vão falar sobre “As impurezas na cana inteira e picada e os impactos de alguns dos seus constituintes na etapa de concentração do caldo”.

Às 16h, Celso Silva Caldas, do IFAL, fará uma explanação sobre a “Interferência da colheita mecanizada na qualidade da cana industrial e nos processos de fabricação do açúcar e etanol”.

Para os dias 26 e 27, estão programadas mais de 30 palestras, tanto sobre temas ligados à área agrícola como à industrial, como, por exemplo, “Atualidades no uso da vinhaça”, “Manejo de variedades”, “Custo da colheita mecanizada no Nordeste pelo Sisma”, “Minimização de perdas e prevenção contra incêndios em destilaria de etanol” e “Medição da qualidade da matéria prima em tempo real-usina moderna”.

