Evento

Seminário discute os rumos da contabilidade em Pernambuco com foco em inovação e reforma tributária

evento reuniu representantes do poder público, especialistas, professores e profissionais da área para debater temas atuais da profissão contábil

Seminário de Contabilidade em Pernambuco, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE)Seminário de Contabilidade em Pernambuco, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE) - Foto: Divulgação

Foi realizado no dia 21 de outubro, no Mar Hotel, em Recife, o Seminário de Contabilidade em Pernambuco, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE). Com o tema “Vivendo a Contabilidade Pernambucana: tradição que valoriza, inovação que transforma”, o evento reuniu representantes do poder público, especialistas, professores e profissionais da área para debater temas atuais da profissão contábil.

A abertura contou com a participação de autoridades como a governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause; o presidente do CRCPE, Roberto Nascimento; a vice-presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Dorgivânia Arraes; o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Orson Lemos; e a delegada da Receita Federal, Helaísa Morais. Também foi exibida uma mensagem em vídeo do vice-presidente de Governança e de Gestão Estratégica do CFC, Joaquim de Alencar Bezerra Filho.

A programação teve início com uma palestra do professor Silvio Meira, que abordou o impacto da inteligência artificial no trabalho de conhecimento. Em seguida, foram realizados momentos culturais com o cantor Geraldo Maia e a artista Mariane Bigio.

Durante a tarde, a pauta foi dominada pela reforma tributária. A palestra “Reforma Tributária e Novidades no Departamento Pessoal” foi conduzida por Emanuela de Paula e Lieda Amaral de Souza. Na sequência, Eduardo Amorim, Ana Luiza Leite e Fábio Lima discutiram as presunções fiscais sobre o consumo. Também integrou a programação a palestra de Márcio Balduchi, que tratou das mudanças envolvendo IBS e CBS nas notas fiscais eletrônicas.

Outros destaques foram a apresentação do artista Toinho Mendes, que uniu contabilidade e cultura popular em “A relação dos pífanos e o livro caixa”; e o painel “Além dos Números: O Equilíbrio entre Informações Financeiras e Não Financeiras na Criação de Valor Público”, com João Eudes, Joaquim Liberalquino e Cacilda Soares.

A última conferência do evento foi ministrada pelo filósofo e escritor Mario Sergio Cortella, que encerrou a programação com a palestra “Da Oportunidade ao Êxito!”, destacando reflexões sobre propósito, ética e protagonismo profissional.

