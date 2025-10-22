Seminário discute os rumos da contabilidade em Pernambuco com foco em inovação e reforma tributária

A- A+

Foi realizado no dia 21 de outubro, no Mar Hotel, em Recife, o Seminário de Contabilidade em Pernambuco, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE). Com o tema “Vivendo a Contabilidade Pernambucana: tradição que valoriza, inovação que transforma”, o evento reuniu representantes do poder público, especialistas, professores e profissionais da área para debater temas atuais da profissão contábil.

A abertura contou com a participação de autoridades como a governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause; o presidente do CRCPE, Roberto Nascimento; a vice-presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Dorgivânia Arraes; o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Orson Lemos; e a delegada da Receita Federal, Helaísa Morais. Também foi exibida uma mensagem em vídeo do vice-presidente de Governança e de Gestão Estratégica do CFC, Joaquim de Alencar Bezerra Filho.

A programação teve início com uma palestra do professor Silvio Meira, que abordou o impacto da inteligência artificial no trabalho de conhecimento. Em seguida, foram realizados momentos culturais com o cantor Geraldo Maia e a artista Mariane Bigio.

Durante a tarde, a pauta foi dominada pela reforma tributária. A palestra “Reforma Tributária e Novidades no Departamento Pessoal” foi conduzida por Emanuela de Paula e Lieda Amaral de Souza. Na sequência, Eduardo Amorim, Ana Luiza Leite e Fábio Lima discutiram as presunções fiscais sobre o consumo. Também integrou a programação a palestra de Márcio Balduchi, que tratou das mudanças envolvendo IBS e CBS nas notas fiscais eletrônicas.

Outros destaques foram a apresentação do artista Toinho Mendes, que uniu contabilidade e cultura popular em “A relação dos pífanos e o livro caixa”; e o painel “Além dos Números: O Equilíbrio entre Informações Financeiras e Não Financeiras na Criação de Valor Público”, com João Eudes, Joaquim Liberalquino e Cacilda Soares.

A última conferência do evento foi ministrada pelo filósofo e escritor Mario Sergio Cortella, que encerrou a programação com a palestra “Da Oportunidade ao Êxito!”, destacando reflexões sobre propósito, ética e protagonismo profissional.

