EVENTO Seminário, nesta quinta-feira (29), põe em discussão política para o desenvolvimento do Nordeste Debates servirão de base à construção de documento propositivo, a Carta Nordeste, que será entregue às autoridades como contribuição para uma nova agenda regional.

O Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste do FGV IBRE realiza, nesta quinta-feira (29), das 9h às 18h, no Hotel Transamérica Prestige Recife, em Boa Viagem, o Seminário Carta Nordeste: Reflexões para uma nova política de desenvolvimento da região.

A iniciativa marca o início de um esforço coletivo por soluções reais e eficazes para os desafios históricos do Nordeste.

O evento reunirá especialistas, acadêmicos, empresários, lideranças locais e gestores públicos para discutir e propor novas estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.

Além do Recife, o seminário contará com mais duas etapas (Salvador e Fortaleza), e as discussões servirão de base para a construção de um documento propositivo — a Carta Nordeste — que será entregue às autoridades como contribuição concreta para uma nova agenda regional. Mais informações e inscrição, clique aqui.

