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Contabilidade Seminário Pernambucano de Perícia Contábil debate crescimento e perspectivas da área Evento foi promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE), em parceria com a Associação dos Peritos Judiciais do Estado de Pernambuco (Apjep)

O crescimento e as perspectivas da área de perícia contábil foram abordados no primeiro dia de programação do 5° Seminário Pernambucano de Perícia Contábil, nesta sexta-feira (6).

O evento, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE), em parceria com a Associação dos Peritos Judiciais do Estado de Pernambuco (Apjep), foi realizado no auditório do CRCPE, no bairro do Prado, Zona Oeste do Recife.

Na abertura do seminário, o presidente da Apjep e vice-presidente da CRCPE, Fábio Firmino, destacou a importância da realização do evento para profissionais e estudantes.

"A importância do seminário é trazer temas atuais para o profissional da perícia contábil, seja ele um perito do juiz ou um perito da qualidade de assistente técnico, e para estudantes de ciências contábeis, de administração, de economia ou do direito. A perícia contábil é uma das profissões que mais crescem no Brasil, então é uma ótima oportunidade para se fazer networking e ampliar o conhecimento na área", disse.

Palestras

A programação do seminário começou com a palestra “A Contabilidade Forense e a Perícia Contábil: investigação de fraudes e coleta de provas judiciais”, que foi conduzida pelo representante do Rio Grande do Norte no CFC Erivan Ferreira Borges.

"A importância (da palestra) é nichar. Hoje, com o volume de dados, com as informações, estudantes e profissionais acabam priorizando áreas. Isso é muito salutar, porque a pessoa se especializa naquele tipo de conhecimento. E essa parte investigativa da contabilidade está se abrindo com mais ênfase agora", pontuou.

Outra palestra do dia foi "Perspectivas periciais na prestação de contas eleitorais", ministrada pelo conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e coordenador de contas eleitorais e partidárias do TRE-PE Marcos Andrade.

"É um tema muito interessante para ser abordado, porque a contabilidade eleitoral hoje vem crescendo muito. Há uma movimentação muito grande de recursos públicos que são utilizados pelas campanhas. A perícia entra justamente na apuração correta desses valores, sobretudo na fase executória", avaliou.

A abertura do seminário ainda contou com duas palestras: "Quais as lições e os impactos da recente decisão no REsp 2.197.447/STJ para as melhores práticas na perícia?", ministrada por Sandra Maria Batista, e "Da capacidade de pagamento à transação tributária: o papel estratégico da perícia contábil", conduzida por Anderson Fumaux.

O ex-presidente do CRCPE e atual conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade CFC José Campos destacou o crescimento que o seminário vem obtendo desde a sua primeira edição.

"Foi na minha gestão, em 2018, que realizamos o primeiro seminário de perícia contábil. Fico feliz que já estamos na 5ª edição e o quanto ele tem crescido. Naquela época, só participavam os peritos já experientes, mas hoje o interesse pela área está cada vez maior", afirmou.

Programação

O segundo dia de palestras continua neste sábado (7), com programação das 9h às 18h30. Entre os temas a serem abordados estão a perícia no processo administrativo-tributário eletrônico, inteligência artificial (IA), honorários periciais, processos fiscais e perícia financeira.

As inscrições para o seminário são gratuitas e ainda estão abertas, podendo ser efetuadas pelo formulário do evento (acesse aqui). Os participantes podem acompanhar as palestras na modalidade presencial ou on-line.

Para quem for acompanhar a programação presencialmente no auditório do CRCPE, a organização solicita a doação de um pacote de fraldas geriátricas, que será destinado a uma instituição de acolhimento a idosos.

Caso os participantes queiram emitir um certificado, é necessário realizar o pagamento de uma taxa.

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