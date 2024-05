A- A+

SETOR SUCROENERGÉTICO Painel sobre ESG abre 25º Seminário Regional sobre Cana-de-Açúcar, no Recife O diretor-presidente do Grupo Cavalcanti Petribu, Frederico Cavalcanti de Petribu Vilaça, foi o primeiro palestrante do evento, que vai até a próxima quinta-feira (9)

O diretor-presidente do Grupo Cavalcanti Petribu, Frederico Cavalcanti de Petribu Vilaça, abriu, na manhã desta terça-feira (7), o 25º Seminário Regional sobre Cana-de-Açúcar com uma palestra sobre o ESG (sigla que, em inglês, significa environmental, social and governance, e corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização). O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, coordenou a palestra.

O evento, promovido pela Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil (Stab) Regional Setentrional, está sendo realizado na Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, e prossegue até a próxima quinta-feira (9), reunindo representantes do setor sucroenergético de Pernambuco, Alagoas e Paraíba.

No painel, com o título “ESG - Valores ou as três letras da Moda?”, Frederico Petribu disse que, ao se voltar para o meio ambiente, o social e à governança, que estão no centro do ESG, as empresas buscam uma prática sustentável diferente por, entre outras coisas, trazerem um olhar mais humanista no qual as pessoas são percebidas não como recursos, e sim como um elemento central. “As pessoas têm que estar no centro de tudo. A transformação vem das pessoas”, afirmou.

Ainda de acordo com ele, uma organização não pode ter uma estratégia de negócio e outra de ESG, mas uma que contemple o ESG. “A empresa tem suas estratégias de negócios, como conquistar novos mercados, reposicionar produto, mas também tem que ter, por exemplo, diversidade, respeito ao meio ambiente, transparência. Para isso, é importante criar objetivos e métricas”, explicou, acrescentado que os tempos mudam rapidamente, e as empresas precisam acompanhar essas mudanças.

Eduardo de Queiroz Monteiro, que coordenou também a segunda palestra do dia, “Uma abordagem sobre as mudanças climáticas e previsões do clima para a Zona da Mata”, com a presidente da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Suzana Montenegro, elogiou ambas.

“A primeira palestra trouxe um assunto que é visto como distante e enxergado de maneira equivocada, que é o caso do ESG. Frederico Petribu conseguiu aproximar o tema e tirar a visão preconceituosa que muitos ainda têm sobre a sigla”, pontuou o presidente do Grupo EQM.

Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM | Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

Em relação à segunda palestra, a de Suzana, ele destacou a importância de se falar sobre os fenômenos climáticos, assunto que, inclusive, afeta o sul do País nos últimos dias. “A questão hídrica é um tema tão atual e foi tratada aqui de maneira impecável pela presidente da Apac. Foi uma manhã muito proveitosa e tenho certeza que os próximos dias também serão enriquecedores para os que estão aqui presentes”, ressaltou.

Nos três dias do evento, o público terá a oportunidade de assistir a mais de 30 palestras, abordando questões que dizem respeito às áreas tanto agrícola como industrial do setor sucroenergético. O seminário traz temas relevantes, atuais e urgentes à indústria canavieira, como mudanças climáticas, inteligência artificial, sustentabilidade, novas tecnologias, irrigação e colheita mecanizada.

Inaldo Nacimento, participante do Seminário | Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

O público também aprovou os conteúdos da manhã. “O ESG é o assunto da moda e, enquanto o mundo se abre para o agronegócio brasileiro, os nossos compradores acabam buscando empresas que atuem com isso. A palestra da Apac trouxe sobre a mudança climática, que é um fenômeno que também tem afetado o agro. Então é um momento ímpar essa integralização do nosso setor com outros”, comentou o gerente Agrícola da Usina Cucaú, que faz parte do Grupo EQM, Inaldo Nascimento.

Homenagem à Folha

Na ocasião, a Folha de Pernambuco recebeu uma homenagem da Stab pela cobertura de todas as edições do seminário ao longo de 25 anos. “A Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil (Stab Regional Setentrional), neste 25º Seminário Regional sobre Cana-de-Açúcar, expressa nesta homenagem seu reconhecimento ao destacado compromisso da Folha de Pernambuco na cobertura jornalística de todas as edições deste evento”, diz texto da placa entregue a Eduardo de Queiroz Monteiro.

“É com imensa gratidão que recebo essa homenagem, em nome da Folha de Pernambuco pela cobertura desse evento em todos esses anos. É uma oportunidade de fomentar as inovações, os desafios e o impacto desse setor tão importante para nossa região”, agradeceu o empresário.

Eduardo de Queiroz Monteiro também destacou o papel relevante do presidente da Stab para o sucesso do evento."Gostaria de felicitar o Dr. Djalma Euzébio Simões, que é uma figura extraordinária e tem uma história longeva no setor. Sempre batalhou e lutou por essa iniciativa; e hoje, realizando o 25ª seminário, consagra o evento como um marco”, afirmou o empresário.

Repórteres da Folha de Pernambuco ao lado do presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro | Foto: Divulgação

