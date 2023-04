A- A+

Encontro Seminário sobre cana-de-açúcar tem saldo positivo Evento no Recife abordou temas de interesse do setor sucroenergético

O último dia do 24º Seminário Regional Sobre Cana-de-Açúcar, promovido pela Stab Regional Setentrional, contou com 16 palestras voltadas às áreas agrícola e industrial. Manejo de plantas daninhas, uso da Inteligência Artificial para aumento da eficiência das operações agrícolas e custo de colheita mecanizada no Nordeste foram alguns dos temas discutidos ontem (27) na Associação dos Fornecedores de Cana Pernambuco, local do evento.

“Ficamos gratificados vendo pessoas da área produtiva, produtores independentes, técnicos de empresas do setor e empresários discutindo em um ambiente aberto e tranquilo, onde todos podiam opinar, novas tecnologias, desafios e paradigmas sobre a situação do setor na região”, pontuou o presidente da Stab, Djalma Eusébio Simões Neto.

Tecnologias

no canavial

O diretor da Agrociência Consultoria, Weber Valério - que falou sobre o manejo de alta performance de plantas daninhas em cana-de-açúcar - elogiou o trabalho realizado na Região Nordeste no que diz respeito aos cuidados com aplicação de herbicidas e o resultado disso para as colheitas.

O empresário, que presta consultoria a algumas usinas do Nordeste, disse que a região não tem medido esforços para colocar a melhor tecnologia no canavial. “As unidades que eu visitei em Alagoas, por exemplo, já superaram a produtividade de muita gente grande de São Paulo”, explicou Valério.

Controle

do processo

Em outra palestra, a Usina Petribu apresentou os resultados que vem alcançando após aquisição de um sistema integrado e compacto de manejo de defensivos agrícolas. A máquina permite o controle sobre todo o processo de formalização de compostos, evitando riscos e prejuízos financeiros e ambientais.

Pelo sistema, chamado de Smart Calda, toda a preparação da calda (mistura composta por água e defensivos agrícolas) para ser aplicada na plantação é automatizada, eliminando erros que poderiam comprometer os bons resultados da lavoura de cana-de-açúcar.

Segundo o gestor de Tratos Culturais da Petribu, o engenheiro agrônomo Marcelo Alexandre de Arruda, o sistema, além de fácil instalação e operação, oferece precisão na dosagem, traz segurança ao operador e ao meio ambiente, e também permite monitoramento e rastreabilidade.

“A redução de custos na aplicação está sendo de 7%. Já a redução da mão de obra foi de 5%. A eficiência operacional com relação ao tempo de aplicação chegou a 17%, e 2% no consumo de produtos”, acrescentou Arruda.

