QUALIFICAÇÃO Senac abre inscrições para 140 vagas gratuitas em cursos no setor de Turismo, no Recife Para se inscrever, é preciso ser maior de 18 anos e ter o ensino fundamental incompleto. Para a maioria das turmas, as aulas têm início já a partir da semana que vem

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Pernambuco (Senac-PE) está com 140 vagas gratuitas abertas para cursos no setor de Turismo, no Recife. A ação faz parte do projeto QualificaTUR, que tem como objetivo fortalecer e aprimorar a qualificação profissional no setor de Turismo no Estado. As inscrições podem ser feitas no site da instituição.

As vagas são para os cursos de Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação, Formação de Garçom e Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. Os cursos contam 20 vagas por turma, com cargas horárias que variam entre 20h e 40h.

A formação será realizada pelo Senac de forma presencial, nas unidades da instituição e também nas escolas de qualificação profissional da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação (Seteq), em parceria com a Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Turismo.

Para se inscrever, é preciso ser maior de 18 anos e ter o ensino fundamental incompleto. Para a maioria das turmas, as aulas têm início já a partir da semana que vem.



QualificaTUR

A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria de Turismo e Lazer do Estado (Setur-PE) e pela Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), em parceria estratégica com o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, com o objetivo de fortalecer e aprimorar a qualificação profissional no setor de Turismo no Estado.

Ao todo, estão sendo oferecidas 2 mil vagas, com 102 turmas, em 22 municípios de todas as regiões. O foco é capacitar e atualizar os profissionais para que possam atender às demandas do mercado atual, proporcionando experiências turísticas de excelência aos visitantes de Pernambuco.

As capacitações estão sendo oferecidas nos municípios de: Barreiros, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cabo de Santo Agostinho, Cachoeirinha, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista, Pesqueira, Recife, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, São José da Coroa Grande, Serra Talhada, Tamandaré e Vitória de Santo Antão.

Os interessados podem procurar mais informações na Secretaria de Turismo do município ou encaminhar e-mail para [email protected]; ou entrar em contato através do telefone/WhatsApp (81) 9 8494-4265.



Confira o link de inscrição para cada uma das turmas com vagas abertas no Recife:



Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação

Carga horária: 20h

Horário: 13h às 17h

Período do curso: 15/04 a 24/04/2024

Inscrições: https://www6.pe.senac.br/evento/setur/?code=7240b65810859cbf2a8d9f76a638c0a3

Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação

Carga horária: 20h

Horário: 8h às 12h

Período do curso: 15/04 a 24/04/2024

Inscrições: https://www6.pe.senac.br/evento/setur/?code=3f24bb08a5741e4197af64e1f93a5029

Formação de Garçom

Carga horária: 40h

Horário: 13h às 17h

Período do curso: 15/04 a 26/04/2024

Inscrições: https://www6.pe.senac.br/evento/setur/?code=7c250678f61f49092fa0d4040e5e54e9

Formação de Garçom

Carga horária: 40h

Horário: 8h às 12h

Período do curso: 16/04 a 29/04/2024

Inscrições: https://www6.pe.senac.br/evento/setur/?code=4e093aa7417fe0881bc5fbda7322a74e



Formação de Garçom

Carga horária: 40h

Horário: 13h às 17h

Período do curso: 23/04 a 07/05/2024

Inscrições: https://www6.pe.senac.br/evento/setur/?code=fbd85d9451c0d7555518534bcbac00e3



Formação de Garçom

Carga horária: 40h

Horário: 18h às 22h

Período do curso: 23/04 a 07/05/2024

Inscrições: https://www6.pe.senac.br/evento/setur/?code=cd7c230fc5deb01ff5f7b1be1acef9cf



Boas Práticas na Manipulação de Alimentos

Carga horária: 20h

Horário: 18h às 22h

Período do curso: 22/04 a 26/04/2024

Inscrições: https://www6.pe.senac.br/evento/setur/?code=c2c701fe341a7756ca7fd4eaa83ff63f

