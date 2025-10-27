A- A+

OPORTUNIDADE Senac abre mais de 3 mil vagas para formações técnicas EAD gratuitas de nível médio; veja os cursos Seleção está aberta até o dia 17 de novembro; resultados serão divulgados em dezembro

A Rede EAD Senac, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), anunciou nesta segunda-feira (27) a abertura de 3.335 vagas para cursos técnicos gratuitos de nível médio, na modalidade de Educação a Distância (EAD).

As oportunidades serão ofertadas em cursos como Técnico em Contabilidade, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Qualidade.

Vagas exclusivas para Pernambuco

Em Pernambuco, além das vagas gerais para Educação a Distância, também estão disponíveis mais 100 vagas exclusivas que foram divididas em quatro polos onde funcionam unidades do Senac. Em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, o curso oferecido é o de Técnico em Recursos Humanos; em Garanhuns, no Agreste, há oportunidades para a capacitação de Técnico em Administração; em Serra Talhada, no Sertão, é possível se inscrever no Técnico em Contabilidade; e em Petrolina, também no Sertão, os interessados podem aprofundar conhecimentos na formação de Técnico em Secretariado.

Quem se interessar poderá se inscrever para as vagas EaD ou exclusivas para Pernambuco por meio do site oficial do Senac. O processo deverá ser realizado até o dia 17 de novembro. Já o resultado com os nomes dos selecionados está previsto para ser divulgado no dia 03 de dezembro.

As vagas são destinadas para estudantes com renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa. Outros requisitos como idade mínima e escolaridade variam de curso para curso e estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site de inscrições.

As aulas começarão em janeiro de 2026, com o envio do acesso à plataforma virtual. Para os cursos disponíveis nos polos de Pernambuco também é necessário apresentar comprovante de residência no estado.

Veja também