Senac inaugura novo Centro de Idiomas e lança cursos voltados para o setor PET

Com investimento superior a R$ 1 milhão, nesta terça-feira (30), às 18h, o Senac Pernambuco inaugura o seu Centro de Idiomas, situado na Av. Visconde de Suassuna, 505, em Santo Amaro, Recife.

O espaço oferecerá cursos de idiomas, incluindo turmas para Teens e Kids a partir de 6 anos, e as inscrições para as novas turmas estão abertas pelo site.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, participará da inauguração, que contará com a presença de diretores e gestores do Senac Pernambuco.

Setor PET

Além do Centro de Idiomas, o prédio abrigará cursos voltados ao universo PET, como Banho e Tosa em Cães e Gatos, Banhista em Cães e Gatos, e o curso de Adestrador de Cães. As inscrições para esses cursos também já estão disponíveis no site do Senac.

