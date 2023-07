A- A+

Tecnologia Senac no Porto Digital promove debates sobre tecnologia, formação profissional e desafios no mercado No dia 10, a programação começa às 18h com o debate Segurança Cibernética em Dispositivos IoT (Que Profissão é Essa?)

A partir da próxima segunda-feira (10), a unidade embarcada do Senac no Porto Digital promove uma série de encontros para discutir temas referentes à tecnologia, formação profissional e os desafios no mercado - o Tech Talk.



No dia 10, a programação começa às 18h com o debate Segurança Cibernética em Dispositivos IoT (Que Profissão é Essa?). O convidado será Pablo Pessoa, especialista em Cibersegurança, mestre e doutorando em Ciência da Computação.



Dispositivos IoT, ou Dispositivos de Internet das Coisas, são objetos físicos que estão conectados à internet e possuem a capacidade de coletar, transmitir e trocar dados entre si, sem a necessidade de interação direta humana. Esses equipamentos possuem sensores, software e tecnologia de rede, permitindo que se comuniquem e interajam com outros aparelhos, além de executarem funções específicas.

Durante o Tech Talk, Pablo Pessoa irá compartilhar suas experiências e pesquisas em Detecção e Mitigação Inteligente de Ataques DDoS. Esse tipo de ataque cibernético tem como objetivo sobrecarregar um sistema, rede ou serviço online, tornando-o inacessível aos usuários. Nesse tipo de ataque, um grande número de dispositivos ou computadores, geralmente controlados por um invasor, é utilizado para enviar uma quantidade massiva de tráfego malicioso ao alvo.



Interessados em participar do primeiro encontro do Tech Talk podem se inscrever pelo site do Senac. As vagas são limitadas.

Veja também

Tecnologia e Games Elon Musk ameaça processar Threads, novo concorrente do Twitter