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Qualificação Senac PE abre 802 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes Inscrições ocorrem de 15 a 17 de maio durante a Semana S e contemplam áreas como saúde, gastronomia, gestão, turismo e beleza em cinco municípios do estado.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Pernambuco (Senac PE) está com inscrições abertas para 802 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). A iniciativa integra a programação da Semana S e faz parte de uma oferta nacional de 45 mil vagas disponibilizadas pelo Senac em comemoração aos seus 80 anos de atuação.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente entre os dias 15 e 17 de maio, por meio do site oficial. As vagas estão distribuídas entre unidades localizadas no Recife, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, contemplando diferentes áreas de formação profissional.

Entre os cursos ofertados estão opções nas áreas de gastronomia, turismo, saúde, beleza e bem-estar, gestão e atendimento ao cliente, todas voltadas para ampliar as oportunidades de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. A proposta do programa é atender, prioritariamente, pessoas de baixa renda que buscam qualificação profissional gratuita e de qualidade.

Alguns destaques do edital incluem o curso de Agente de Informações Turísticas, ofertado em Serra Talhada, com 25 vagas e início das aulas previsto para o dia 25 de maio, no turno da noite, das 19h às 22h. Outra opção é o curso de Barbeiro, no Recife, que disponibiliza 32 vagas distribuídas em duas turmas: uma com início em 25 de maio, no horário das 8h às 12h, e outra com início em 15 de junho, no período da tarde, das 13h às 17h.

Para participar, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos pelo Programa Senac de Gratuidade, como possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e se enquadrar como trabalhador empregado ou desempregado. Dependendo do curso escolhido, também podem ser exigidos requisitos adicionais, como idade mínima ou escolaridade específica.

O Senac PE reforça que o PSG é uma importante ferramenta de inclusão social e formação profissional, contribuindo para a ampliação de oportunidades no mercado de trabalho e para o desenvolvimento econômico do estado. Segundo a instituição, milhares de pessoas já foram beneficiadas pelo programa ao longo dos anos, consolidando sua relevância na área de educação profissional.

Mais informações sobre o processo seletivo e o edital completo podem ser obtidas por meio da Central de Atendimento Senac (CAS), pelo telefone 0800 081 1688, ou diretamente no site oficial da instituição.

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