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Oportunidade Senac PE abre inscrições para mais de 2 mil vagas gratuitas em cursos profissionalizantes Oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e contemplam áreas de Tecnologia, Gastronomia, Beleza, Moda, Lazer, Saúde e Gestão

O Senac Pernambuco oferta 2.038 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes nas áreas de Tecnologia, Gastronomia, Beleza, Moda, Lazer, Saúde e Gestão. As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e contemplam cursos de qualificação profissional e aperfeiçoamento nas unidades da instituição no Recife, Paulista, Caruaru, Serra Talhada, Garanhuns e Petrolina. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas pelo site, até terça-feira (8). A divulgação dos qualificados será na quarta-feira (9).

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, o PSG é uma importante ferramenta de transformação socioeconômica para Pernambuco.

"Com essa iniciativa, transformamos trajetórias de vida e ampliamos o número de profissionais qualificados para atender às novas demandas do mercado de trabalho. Neste edital, investimos mais de R$ 8 milhões para garantir que pessoas de baixa renda tenham acesso a uma formação de excelência, gratuita e alinhada às oportunidades reais de emprego no estado", destacou Bernardo.

Critérios de participação

Para participar, o candidato deve atender a requisitos básicos como possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ser trabalhador empregado ou desempregado. Também é necessário observar os critérios específicos de cada curso, como idade mínima e escolaridade, disponíveis no edital.

O resultado será divulgado na quarta-feira (9), e os convocados poderão realizar a matrícula presencialmente nas unidades do Senac PE entre os dias 9 e 12 de setembro. As aulas começam a partir do dia 14 de setembro.

Recife

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), são mais de 1.200 vagas gratuitas, distribuídas entre as unidades do Senac no Recife e em Paulista. Na capital, um dos destaques é o curso de qualificação profissional de Programador de Sistemas, que oferece 30 vagas, com aulas previstas para iniciar no dia 5 de outubro, das 18h às 22h.



Mais informações: (81) 3413.6666 / 6728 / 6729 / 6730

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