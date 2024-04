Senac-PE investirá R$ 50 milhões em centro de inovação na área de saúde, na Avenida Dantas Barreto

A- A+

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE vai investir cerca de R$ 50 milhões em um centro de inovação na área de saúde, pelo Senac, na Avenida Dantas Barreto, no Centro do Recife. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Bernardo Peixoto, na manhã desta segunda-feira (22), após o evento de lançamento e entrega da Agenda Institucional do Sistema Comércio 2024 e da Agenda Estadual do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 2024, na Casa do Comércio, no bairro de Santo Amaro, região central do Recife.

O centro de saúde vai funcionar no Edifício San Diego, com mais de nove mil metros quadrados de área construída e, quando concluído, contará com mais de 40 laboratórios, além das salas de aula, e previsão de atender mais de 5 mil alunos por dia nos três turnos. Para o começo da reforma do prédio, a entidade aguarda algumas licenças para dar início às obras, espera que, aliás, dura mais de uma década. “Há 13 anos, estamos com esse prédio, está legalizado, mas a reforma a gente só poderá começar quando saírem todas as licenças”, disse Bernardo Peixoto.

Outro investimento do Sistema, desta vez por meio do Sesc, será o Centro de Produção Cultural (CPC) de Santo Amaro, que vai funcionar na unidade do Sesc do bairro, na Rua Treze de Maio, onde ficava a sede administrativa, que foi transferida para a Casa do Comércio. Os investimentos são de mais de R$ 20 milhões.

A reforma já começou e deverá ser finalizada em 2025. O equipamento será batizado com o nome de Josias Albuquerque, que faleceu em fevereiro de 2019, aos 82 anos, e que foi presidente do Sistema Fecomércio/Senac/Sesc-PE e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Criado tendo como referência o Centro Cultural de Medellín, o CPC Santo Amaro vai favorecer não só comerciários e industriários, mas toda a comunidade do entorno, inclusive a mais vulnerável. Além dos espaços que já existem no prédio, como o Teatro Marco Camarotti e a Galeria de Arte Corbiniano Lins, a reforma vai ampliar e criar novos espaços, com salas para cursos nas áreas de arte e cultura, um café etc.

No início de maio, a Sistema também irá inaugurar 12 quadras de tênis na beira-mar de Piedade, no Jaboatão dos Guararapes, pelo Sesc, com investimentos que chegam próximo a R$ 500 mil. A ideia é trazer a Pernambuco campeonatos nacionais de tênis e incentivar a prática do esporte para crianças e adolescentes. A primeira etapa será entregue ainda este ano.

Em 23 de maio, será inaugurada a sede do Senac de Serra Talhada, no Sertão, que consumiu investimentos da ordem de R$ 25 milhões, com dez mil metros de área construída em um terreno doado com o dobro desse tamanho. A obra foi projetada para grandes eventos, comportando até 15 mil pessoas e terá iluminação 100% por energia solar fotovoltaica.

De acordo com Bernardo Peixoto, Serra Talhada está crescendo muito em virtude da educação, mudança que começou quando construída a primeira faculdade do município, que hoje conta com instituições educacionais de nível superior privadas e públicas (federal e estadual).

“Havia lá um problema muito sério, porque as pessoas saíam para estudar no Recife, em Salvador, Rio ou São Paulo e quase nunca voltavam. Aí, os empresários criaram a primeira faculdade e, com isso, as pessoas começaram a ficar lá, veio gente da região estudar lá e começou a inverteu o negócio (por conta das instituições de ensino superior que foram abertas no município). Isso fez com que Serra talhada tivesse um boom de crescimento gigantesco. A gente vai levar a faculdade (Senac) para lá”, prometeu Bernardo Peixoto.

Veja também

Economia Haddad: se Lula bater martelo sobre 2 pontos, texto da tributária pode ser fechado amanhã