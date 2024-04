A- A+

INOVAÇÃO Senac-PE lança incubadora de Inovação e Aceleração no Porto Digital Medida visa fomentar o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em Pernambuco

A Incubadora para o Desenvolvimento de Inovação e Aceleração do Senac será lançada nesta quinta-feira (4), na unidade embarcada do Porto Digital, e pretende fomentar a criação e o crescimento de empresas inovadoras no setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em Pernambuco.

Uma incubadora é um espaço que apoia empreendedores e novos negócios, oferecendo suporte, orientação e estrutura para o desenvolvimento e crescimento das empresas.

Segundo os desenvolvedores, esse tipo de organização visa fortalecer e preparar pequenas companhias para sobreviver no mercado, oferecendo serviços como consultoria, espaço físico, orientação legal, financeira, contábil, acesso a potenciais investidores, capacitações e contato com o mercado.

A iniciativa é fruto do PRINTS, o Programa de Inovação e Tecnologia do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A incubadora do Senac-PE irá promover ideias e propostas apresentadas por alunos e egressos da instituição que sejam viáveis para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Segundo a instituição, a intenção é que seja uma expoente para o desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis no Estado, contribuindo para a criação de novos negócios, para a geração de emprego e renda e para o aumento da competitividade do setor.

Quando começou a cursar Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade Senac, no início de 2023, a estudante Juliane Reis não imaginava que poucos meses depois ela e outros quatro colegas iriam abrir uma startup.

A ideia, que um dia já pareceu tão distante, acabou virando realidade quando eles decidiram fundar, em abril do mesmo ano, a Apé, uma startup voltada para o desenvolvimento de plataformas na área de turismo. Agora, passado exatamente um ano, eles já sonham com outra conquista: serem aprovados em uma seleção de empreendimentos para incubação.

O novo patamar que a Apé e tantas outras startups almejam alcançar ganhará um incentivo a mais a partir desta semana com a chegada da i.de.i.a.S.

A Apé passou recentemente por um período de prototipação de 60 dias dentro da i.de.i.a.S. Durante esse processo, foram testados serviços, ações e atividades que a incubadora vai prover às empresas.

"Durante a prototipação, participamos de inúmeros workshops pensados justamente para startups que estão iniciando, o que ajudou muito no nosso desenvolvimento. Maturou nossos conhecimentos sobre tecnologia, legislação e negócios. Agora, nossa expectativa é que sejamos incubados", afirma a hoje sócia Juliane Reis.

De acordo com Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, o plano é que a i.de.i.a.S. promova a integração entre empresários, atores do ecossistema de inovação de Pernambuco e as representatividades empresariais e sindicais da Fecomércio-PE.

"Queremos criar um canal permanente de projeção de negócios entre esses setores e os empreendimentos incubados, impulsionando assim o desenvolvimento de novas soluções para o Comércio. Nosso objetivo é muito mais do que simplesmente incubar empresas. Queremos criar um ambiente colaborativo e dinâmico entre a academia e o mercado", destaca.

Segundo Peixoto, a i.de.i.a.S. irá disponibilizar toda a infraestrutura necessária para a operação dos empreendimentos incubados, incluindo área física, suporte tecnológico e apoio educacional. Também podem ser disponibilizados, a depender de cada caso, apoios financeiro e/ou técnico no registro de softwares, marcas ou patentes; assessoramento administrativo, financeiro ou jurídico; e bolsas ou ajudas de custos de acordo com as normas do Senac-PE.

"Nossa incubadora irá fortalecer os princípios do Modelo Pedagógico Senac, comprovando a excelência de sua proposta educacional por meio da aceleração de ideias e soluções nascidas das práticas vivenciadas em sala de aula", completa Bernardo Peixoto.

A seleção de empreendimentos a serem incubados na i.de.i.a.S. obedecerá a um edital específico, ainda a ser lançado, com critérios para seleção, julgamento das propostas e organização de comissão avaliativa.

O ciclo de incubação, com duração de 24 meses, com a possibilidade de extensão do período por mais 12, terá as seguintes etapas: Pré-Incubação, Ideação, Validação, Operação, Tração, Scale-Up e Graduação.

As propostas apresentadas deverão seguir alguns pré-requisitos, como viabilidade técnica e econômica, seu potencial inovador e integração com a estrutura de ensino e pesquisa do Senac-PE. Além disso, devem apresentar aderência às áreas de atuação do setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

