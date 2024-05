A- A+

Idiomas Senac-PE realiza evento para promover aprendizado de idiomas; confira como participar O Café Multilíngue será realizado no próximo dia 29 de maio, das 18h30 às 21h, na Faculdade Senac

Para celebrar a diversidade linguística e promover o aprendizado de idiomas, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Pernambuco (Senac-PE) promove, no próximo dia 29 de maio, o evento gratuito Café Multilíngue. Para participar, os interessados devem se inscrever no site do Senac.

A ação acontecerá das 18h30 às 21h na Faculdade Senac Pernambuco, localizada na Rua Marquês do Pombal, nº 57, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

O objetivo é proporcionar aos participantes a prática e o aprimoramento das habilidades em inglês, espanhol, francês, libras, italiano e alemão.

De acordo com a gerente do Centro de Idiomas Senac Recife, Marcela Angelo, o Café Multilíngue oferece uma prática imersiva no idioma de forma leve e descontraída.

"O evento vai permitir que pessoas de diferentes níveis de fluência estejam se relacionando e praticando o idioma. O evento promoverá conexões e poderá aumentar a confiança no uso do idioma, melhorando suas habilidades. Muito além do que uma simples prática, representa uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento pessoal, cultural e social, promovendo um ambiente de aprendizado, inclusão e conexão entre as pessoas", explicou a gerente.

No local, serão disponibilizadas várias mesas, cada uma dedicada a um idioma específico, onde local, facilitadores e nativos estarão presentes para conversar, responder perguntas e compartilhar experiências.

