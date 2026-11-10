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Rec'n'Play 2026 Senac PE participa do REC'n'Play 2026 com programação dedicada à inovação tecnológica Instituição promove mais de 25 atividades no maior festival de inovação do país, que acontece de 11 a 14 de novembro, no Bairro do Recife

O Senac Pernambuco promove, entre os dias 11 e 14 de novembro, mais de 25 atividades gratuitas no Rec'n'Play 2026, oferecendo experiências práticas, oficinas, palestras e mostras.

A programação reúne temas que conectam tecnologia, criatividade e mercado de trabalho, com destaque para Inteligência Artificial (IA), jogos digitais, cibersegurança, análise de dados, mercado internacional, sustentabilidade e gastronomia.

As ações serão realizadas no Instituto de Ciência e Tecnologia do Senac (ICT) e na unidade móvel Smart Lab, no Bairro do Recife, área central da cidade.

Programação

Na quarta-feira (11), primeiro dia do festival, o público poderá conhecer projetos desenvolvidos por estudantes do Mediotec Senac Recife e do Programa Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP) na "Galeria de Inovação: Protótipos Vivos", mostra que reúne soluções, protótipos e jogos digitais apresentados pelos próprios alunos.

A programação também contempla outros destaques como a palestra "Exportação modo easy: como começar sem saber nada", que apresenta caminhos para quem deseja dar os primeiros passos no mercado internacional.

Já na oficina "Laboratório Manguezal: Design Centrado na Vida, Tecnologia e Sustentabilidade", os participantes serão convidados a imaginar soluções para o futuro das cidades, combinando design, tecnologia e inteligência artificial.

Na quinta-feira (12), a programação amplia o debate sobre inovação e suas aplicações no cotidiano. A oficina "IA em Teste: laboratório de prompts, vieses e linguagem" propõe uma reflexão prática sobre os usos e a ética da inteligência artificial generativa.

Na atividade "Do Prompt ao Protótipo: Criando com Figma Make", os participantes experimentarão recursos de IA para desenvolver e aperfeiçoar interfaces digitais. O dia também terá como destaque a palestra "Como acelerar sua entrada no mercado internacional", com orientações sobre estratégias de internacionalização, identificação de mercados e oportunidades de negócios.

Na sexta-feira (13), a gastronomia também entra em cena com a experiência com degustação, harmonização e storytelling sobre a história do café e do chocolate produzidos em Pernambuco. Além disso, a experiência "Jelly Shots - Drinks para comer" apresenta a nova tendência global da coquetelaria de bebidas comestíveis, com demonstração prática e degustação.

A oficina "Futuro Conectado: Da Criatividade que Inova à Segurança que Transforma" também chama atenção ao combinar apresentação de soluções tecnológicas e desafios de cibersegurança.

O último dia do festival, sábado (14), terá atividades que aproximam tecnologia, educação e experimentação. A roda de conversa "A geração do clique: como o comportamento digital está transformando a forma de aprender" propõe uma reflexão sobre a pedagogia do futuro e as novas gerações.

Já a oficina "Desenvolvimento de Projetos de Casas Inteligentes", realizada em parceria com a Intelbras, apresenta equipamentos e conceitos de automação residencial, com orientações sobre montagem e configuração de dispositivos.

Ao longo dos quatro dias, o público também poderá conferir a Arena Senac Games, mostra de jogos digitais desenvolvidos por estudantes do curso de Tecnologia em Jogos Digitais da Faculdade Senac PE, além de outras experiências, oficinas e palestras. A programação completa pode ser consultada no site ou aplicativo do evento (acesse aqui), onde também devem ser realizadas as inscrições.

SERVIÇO

Senac PE no REC´n´Play

Quando: 11 a 14/11

Local: Instituto de Ciência e Tecnologia do Senac (ICT)

Endereço: Rua do Apolo, 235, Bairro do Recife

Inscrições: Acesse aqui

Com informações da assessoria*

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