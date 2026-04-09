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educação Senac-PE vai iniciar obras de requalificação do edifício João Rodrigues Maia Ordem de serviço foi assinada na quarta (8); investimento na obra será de mais de R$ 19 milhões

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras de requalificação do edifício João Rodrigues Maia, na quarta-feira (8). Os trabalhos têm início previsto para o dia 13 de abril e serão executados pela empresa A.B. Côrte Real, com prazo estimado de conclusão de um ano e seis meses.

Com investimento de mais de R$ 19 milhões, a obra contempla uma modernização estrutural, incluindo novas instalações hidráulicas e elétricas, sistema de climatização, melhoria nos revestimentos, requalificação das fachadas e implantação de um novo layout mais funcional e acessível.

A área total do espaço é de 2.276,77 metros quadrados e, após as obras, o edifício passará a ter capacidade para atender até 760 alunos. A estrutura, que também abrigará o Centro de Idiomas do Senac Recife (CIS), terá, ainda, 18 salas de aula presenciais, 8 salas para ensino remoto, ambientes de convivência, Laboratório de Idiomas People, Laboratório de Inovações e um mini auditório com capacidade para 70 pessoas.

Também haverá a ampliação do Mascate Restaurante-Escola, localizado no primeiro pavimento do edifício, que será adaptado para garantir acessibilidade a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com inovação e qualidade.

"Em 2026, o Senac Pernambuco celebra 80 anos de atuação dedicados à transformação de vidas por meio da educação profissional. A requalificação do edifício João Rodrigues Maia simboliza esse momento: um investimento em inovação, infraestrutura e qualidade, que garante ambientes mais modernos, confortáveis e adequados às novas exigências do mercado. Seguimos honrando nossa trajetória, ao mesmo tempo em que olhamos para o futuro", disse

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