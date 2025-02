Senac Pernambuco abre 288 vagas gratuitas em 13 cursos

A- A+

O Senac Pernambuco anunciou a abertura de 288 vagas gratuitas em 13 cursos profissionalizantes oferecidos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). As oportunidades estão distribuídas nas cidades do Recife, Paulista, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Serra Talhada. As inscrições podem ser realizadas até o próximo domingo (23) por meio do site do Senac Pernambuco.

Podem se inscrever pessoas de baixa renda que estejam matriculadas ou tenham concluído a educação básica, trabalhadores de baixa renda, empregados ou desempregados, além de usuários de programas de proteção a pessoas ameaçadas. Os candidatos também devem atender aos requisitos específicos de cada curso.

Na capital pernambucana, as opções incluem os cursos de Atendente de Lanchonete, Bartender, Garçom, Turismo Cultural: Realização de Mediação de Visitas, Técnico em Massoterapia e Técnico em Rádio e Televisão. Em Paulista, as vagas são para Cuidador de Idoso.

No Agreste, Caruaru conta com vagas para os cursos de Cabeleireiro Assistente, Técnico em Massoterapia e Técnico em Redes de Computadores, enquanto Garanhuns oferece o curso de Atendente de Farmácia. Já no Sertão, Petrolina disponibiliza vagas para Cuidador de Idoso e Recepcionista em Serviços de Saúde. Em Serra Talhada, as opções são Técnico em Administração e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Os cursos possuem diferentes cargas horárias, variando conforme a modalidade: qualificação profissional, habilitação técnica ou aperfeiçoamento. As aulas acontecerão presencialmente, de segunda a sexta-feira, na unidade correspondente ao curso escolhido.

Os resultados dos selecionados serão divulgados na segunda-feira (24) no site do Senac Pernambuco. Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula presencialmente entre os dias 25 e 27 de fevereiro na unidade onde o curso será realizado.

Para mais informações e consulta de vagas, os interessados podem acessar o site do Senac Pernambuco e conferir todos os detalhes do processo seletivo.

